ГПУ проводит обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области

09 июня 2017 г. 16:33
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Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, совместно с департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, по постановлениям суда проводятся обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных государственных администраций этой области, а также по месту жительства должностных лиц этих государственных учреждений и других лиц, причастных к совершению пр типравних действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом.

По обстоятельствам уголовного преступления земельные участки общей площадью около 5 тыс га, находившихся в постоянном пользовании учебного заведения государственной формы собственности - Липковатовский аграрного колледжа, в нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины, исключении из земель образования и безосновательно включены в земли запаса, а в дальнейшем переданы другим лицам в собственность и пользование.

Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными.

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