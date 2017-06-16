ГПУ разоблачила схему финансирования боевиков "ДНР"

16 июня 2017 г. 16:25
Источник: Левый Берег
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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции прекратили многомиллионное выведение средств в пользу боевиков "ДНР".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

Следователями и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украины территории, которые по фиктивным договорам перечисляли деньги на вымышленных физических лиц, которые потом крупными суммами снимались жителями ОРДЛО в банковских учреждениях.

За последние два месяца таким образом было выведено более 116 млн гривен.

"На очередной попытке снятия пяти млн гривен незаконная схема была прекращена", - отметила Сарган.

"При этом был задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее «правоохранительных органов»", - добавила пресс-секретарь ГПУ.

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