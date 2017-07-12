ГПУ сообщила причину обысков в помещениях Укрэнерго по всей Украине

12 июля 2017 г. 12:33
Источник: Новое Время
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Генпрокуратура и сотрудники Нацполиции проводят обыски в помещениях НЭК Укрэнерго по всей Украине, в также у субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны компании.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, обыски проводятся в рамках досудебного расследования по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами НЭК Укрэнерго в особо крупных размерах при соучастии со служебными лицами Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, по данным следствия, злоупотребления проводились и рядом субъектов хозяйственной деятельности путем организации закупок товаров, работ и услуг по значительно завышенным ценам.

Обыски проводятся по всей территории Украины с разрешения суда. Их целью является выявление и фиксация правонарушений.

Ранее сообщалось, что в здании Укрэнерго проходят обыски. Позже глава компании Всеволод Ковальчук заявил об обысках в его доме.

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