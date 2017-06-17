ГПУ возбудила дело о продаже угля из зоны АТО в Турцию

Генеральная прокуратура 17 июня открыла уголовное производство на основании материала "Экономической правды", где утверждается, что основатель группы ВЕТЭК Сергей Курченко продает украинский уголь из зоны АТО в Турцию.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В действиях С.В.Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма). По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17.06.2017 г. внесены соответствующие сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование", - написала она в фейсбуке.

По данным ЭП, сбыт украинского антрацита в Турцию начался в апреле, а с мая-июня поставки приобрели системный характер в мае-июне: сейчас в Турции ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тыс тонн угля.

Вывоз осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) - Успенская (РФ). Оттуда груз доставляют в порт Ростова-на-Дону.

Операциями с углем, добытым на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, от имени Курченко занимается ряд компаний. Чаще всего – ООО "Петролеум капитал", зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ.