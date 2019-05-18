Грановский назвал ошибки и достижения за время работы в Верховной Раде

Народный депутат Украины Александр Грановский озвучил ключевые ошибки, которые, на его взгляд, он совершил за время работы в Парламенте. Главным образом он обратил внимание на проблемы в коммуникации с обществом. Мнение о работе каденции VIII созыва Верховной Рады народный избранник высказал в интервью сайту «Цензор.НЕТ».

Среди ошибок Александр Грановский обратил внимание на проблемы в построении коммуникации.

«Мы не научились общаться с обществом, и все то хорошее, что мы делали, нашими оппонентами размазывалось по тарелке очень умело, профессионально и быстро. А мы никогда не находили возможности отвечать этой же картой. Часто не было даже спикеров, которые могли донести нашу позицию. А я лично не уделял времени построению диалога с гражданским обществом, с активистами. И поскольку внутри команды у меня появились какие-то злопыхатели или люди, которым казалось, что они со мной в чем-то конкурируют, или которым выгодно было фокус внимания прессы перенаправить на меня, я этому длительное время не уделял внимания. Я представлял себя корректным, справедливым человеком, а оказалось, превратился для многих в негативный мем. В какого-то куратора каких-то схем, что абсолютно никогда не соответствовало действительности», – говорит депутат.

Отвечая на вопрос журналиста об обратном – о достижениях, – Грановский назвал командную работу в Парламенте. «Из достижений, думаю, мое участие в парламентской команде и в президентской команде. Думаю, что я сделал команду только сильнее. К нам можно относиться по-разному, но к нам точно не относились, как к клоунам, никто нас не считал тряпками, людьми, которые бросают слова на ветер. Думаю, что это хорошая заслуга», – комментирует Александр Грановский.

О команде депутат говорил в интервью дважды. Он также отметил, что не всегда был согласен с голосованиями парламентского большинства. Однако работа в коалиции предполагала слаженную модель взаимоотношений.

«Для меня эти 5 лет были достаточно сложными, я считаю, что много сделал для команды, и не был замечен в проявлении каких-то потусторонних симпатий или интересов. За эти 5 лет были парламентские голосования, с которыми я не был согласен, но искренне считал, что поскольку я член команды, я не могу вести себя иначе, хотя в душе был не согласен», – добавил Грановский.

Уже на следующих выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019 года, депутат планирует баллотироваться как самостоятельная фигура.

«Я принял для себя решение идти в Парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя. Чем больше влияния в политике у тебя есть, тем больше самостоятельности следует проявлять», – заявил Александр Грановский.