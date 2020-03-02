Греция не хочет принимать сирийских беженцев, которые приходят из Турции

02 марта 2020 г. 10:44
Источник: Укринформ
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Греция заблокировала принятие новых ходатайств о предоставлении убежища на месяц после того, как Турция открыла границу для мигрантов в ЕС. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что страна "повысила уровень сдерживания на своих границах до максимума".

Греческие чиновники ранее заявили, что они остановили почти 10 тысяч мигрантов, которые прорывают ее сухопутную границу с Турцией. Некоторые мигранты бросали камни и металлические прутья, когда их останавливали на границе. Греческие пограничники применяли слезоточивый газ.

Турция заявляет, что не может справиться с количеством людей, спасающихся от войны в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что с пятницы Анкара больше не будет сдерживать мигрантов, которые хотят попасть в соседние государства-члены ЕС – в Грецию и Болгарию. Он принял такое решение после того, как по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в результате воздушных ударов армии Асада в провинции Идлиб на севере Сирии на прошлой неделе.

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