Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор «и.о.»

Ульяна Супрун находится в должности главы Минздрава с приставкой «и.о.» из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения министром.

Об этом на эфире телеканала Прямой заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю", - сказал Гройсман.

По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил и.о. главы Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.

Накануне в суде началось рассмотрение второго иска нардепа Игоря Мосийчука против Супрун.