Гройсман: Оснований для роста тарифов на газ и коммуналку сейчас нет

26 октября 2017 г. 15:15
Источник: УНИАН
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Гройсман отметил, что в случае необходимости будет проверена правильность расчетов, по которым местные власти формирует тарифы.  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для роста тарифов на коммунальные услуги и газ пока нет.
Также Гройсман отметил, что в случае необходимости будет проверена правильность расчетов, по которым местные власти формирует тарифы.

«Оснований для роста цен на газ нет. Также нет оснований для роста тарифов. Тарифы - это прямая ответственность местных органов власти. Вместе с тем, если есть необходимость проверить правильность расчетов, мы готовы дать такое поручение», - сказал премьер.
 

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