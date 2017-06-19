Гройсман поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против России

19 июня 2017 г. 21:03
Источник: Укринформ
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Совет ЕС за продолжение санкций против РФ в ответ на нелегальную аннексию АР Крым и Севастополь.

Об этом он написал в Facebook.

"Санкции против России должны быть продлены. Именно к такому подходу я и призываю наших международных партнеров.

Благодарен Совету ЕС за сегодняшнее решение продлить так называемый "Крымский пакет" антироссийских санкций. Крым - это Украина ", - отметил Гройсман.

19 июня Совет ЕС по иностранным делам продолжил еще на год ограничительные меры на нелегальную аннексию со стороны России АР Крым и Севастополя. Соответствующее решение было принято без обсуждения министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза.

В 2014 году ЕС ввел секторально-экономические ограничительные меры против российской экономической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Речь идет о запрете и ограничениях для компаний и частных лиц из ЕС о деятельности в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах, энергетике, туристической отрасли.

Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Туристическим операторам ЕС запрещено предоставлять услуги в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные суда не смогут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме этого, запрещен экспорт некоторых товаров и технологии крымским компаниям или для использования в Крыму. В обратном направлении запрещен импорт товаров из Крыма за исключением имеющих сертификат происхождения, выданный уполномоченным органом власти Украины.

Запреты и ограничения касаются транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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