Гройсман пригрозил увольнением главе Антимонопольного комитета

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, если будет выявлен сговор для прикрытия контрабанды на таможне.

"Украинская ГФС объявила тендер на проведение закупок таких сканеров… Так вдумайтесь: Антимонопольный комитет вчера или позавчера отменил этот тендер, это нельзя назвать по-другому, кроме как преступлением против государства, против поступлений в государственный бюджет, это преступление, которое прикрывает контрабанду в стране", - цитирует заявление премьера в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде агентство "Интерфакс-Украина".

"Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом, если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в Украине, то я буду поднимать вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета со всеми его "прихлебателями".

Напомним, что с 2015 года Антимонопольный комитет возглавляет Юрий Терентьев. До этого с апреля 2012 года он работал в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на должности заместителя генерального юрисконсульта предприятия.

В 1997-2000 гг. управлял правовым обеспечением деятельности американской фармацевтической компании "Бристол-Майерс Сквибб Украина", а в 2000-2002 гг. работал советником по правовым вопросам в международной табачной компании ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина". После этого на протяжении 10 лет работал в международной торговой компании группы МЕТРО – ООО "МЕТРО Кеш энд Кери Украина", занимая позиции начальника юротдела, начальника отдела финконтроля, директора департамента координации развития, директора по контролю соблюдения законодательства и корпоративных стандартов.