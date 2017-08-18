Гройсман пригрозил "вправить мозги" тем, кто мешает развивать бизнес в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил "вправить мозги" всем тем, кто мешает развивать бизнес в Украине.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров в пятницу, передает телеканал "112 Украина".

"Во время возвращения с Днепра мы имели долгую совместную беседу с президентом. Позиция президента однозначна. Все, кто будут мешать развиваться бизнесу, являются врагами. Это очень важно, когда мы объединяемся в этой борьбе. Я молчать, с точки зрения реакции на злоупотребления со стороны чиновников, монополистов, контролирующих структур, не собираюсь. Если нужно будет снести контролирующие, или другие структуры, я возглавлю это движение", - сказал Гройман.

"Я призываю всех министров, пригласите все свои структуры, вправьте им мозги, всем: энергетикам, земельщикам, строителям, полицейским, налоговикам, прокурорам, СБУшникам, потому что люди об этом откровенно говорят на местах. С этим нужно поставить точку, это вопрос номер один сегодня", - добавил премьер.

Напомним, ранее Гройсман отчитал первого зампредседателя Черниговской ОГА Леонида Сахневича за невнимательность на селекторном совещании по подготовке учебных заведений к 2017/2018 учебному году.