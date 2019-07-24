 

Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия

24 июля 2019 г. 17:05
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия.

Как сказал он в ходе заседания Кабинета министров, его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", - подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона.

"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений", - сказал он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июля обработала более 99,38% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.

Отметим, в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание нового созыва Верховной рады уже в августе. В частности, руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" хочет запустить Раду раньше предусмотренного законом срока.

 

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