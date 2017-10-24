Гройсман спрогнозировал резкий рост экономики Украины

24 октября 2017 г. 13:18
Источник: Новое Время

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 5-7% с 2019 года.

Об этом он сообщил в ходе совета регионального развития, передают Українські новини.

Для этого он считает важным создание властями условий для развития бизнеса.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2018 год Кабинет Министров предусмотрел прогноз роста ВВП в 2018 году на 3% при инфляции 7% (декабрь к декабрю).

В сентябре НБУ оценил рост экономики Украины с начала года в 2,3% в годовом измерении. А прогноз по экономическому росту по итогам 2017  года НБУ оценил в 1,6%.

Перед этим в правительстве спрогнозировали рост ВВП в 2017 году на уровне 2%.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) также прогнозирует рост ВВП Украины в 2% в текущем году, однако не видит значительных рывков в секторах экономики. В ВБ добавили, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.

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