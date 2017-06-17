Гройсман вновь заверил, что в Украине не будет повышаться пенсионный возраст

Комментируя пенсионную реформу в Украине, премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз заверил, что в ближайшем будущем пенсионный возраст в стране не будет повышаться.

Гройсман отметил, что реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий и ограничения для работающих пенсионеров, передает Правительственный портал.

"У нас был обстоятельный разговор, мы получили дельные предложения, пенсионная реформа Национальным Советом реформ поддержана. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры. Ключевая позиция: мы оставляем пенсионный возраст, осовременивание пенсий с 1 октября это базовая позиция, отмена налогообложения - это базовая позиция", - заявил глава правительства.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ поручил Кабинету министров Украины осенью 2017 года увеличить размер пенсий, отменить их налогообложение и снять все ограничения для работающих пенсионеров