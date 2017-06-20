Гройсман выступает за формирование законодательства по концессии дорог и ГЧП в этой сфере

20 июня 2017 г. 21:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целесообразным формирование в стране качественного законодательства по вопросам концессии дорог и государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной сфере.

Об этом глава правительства сказал в ходе общения с журналистами в Киевской области, где проинспектировал ход дорожных работ на трассе Киев-Одесса.

"Я глубоко убежден в том, что нам нужно качественное законодательство по концессии и государственно-частному партнерству. Несовершенное законодательство или его отсутствие тормозят этот процесс", - отметил глава правительства.

В.Гройсман сообщил, что проводятся встречи с инвесторами, но по большому счету, кроме приватизации и отдельных проектов, пока предложить нечего.

"Однако, есть задача усовершенствовать систему концессии (дорог - ИФ) и государственно-частного партнерства", - резюмировал премьер.

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