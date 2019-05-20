Гройсман заявил об отставке

20 мая 2019 г. 17:52
Источник: Левый берег
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в эту среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Премьер заявил, что правительство не уходит в отставку после избрания нового президента, а только после выборов нового парламента.

Гройсман перечислил ряд достижений своего правительства, включая развитие экономики, проведение децентрализации, повышение зарплат и пенсий, развитие бизнеса, и поблагодарил коллег за совместную работу.

В апреле стало известно, что Гройсман собирается идти на парламентские выборы с новой партией.

Напомним, Владимир Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины. Кандидатуру Гройсмана поддержали 359 народных депутатов.

31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.

 

Видео: 

20.05.2019 Брифінг Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б

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