Грузинская оппозиция снова требует провести перевыборы

14 ноября 2020 г. 18:35
Источник: Суспільне
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В столице Грузии оппозиционные политические силы вышли на митинг с требованием провести новые парламентские выборы. Они уже в четвертый раз выходят на улицу после выборов, которые прошли 31 октября. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Люди собрались на проспекте Шота Руставели у парламента. Точное количество участников митинга неизвестна, его оценивают в несколько тысяч. Среди участников акции - представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехала из регионов.

Оппозиционные лидеры требуют повторных парламентских выборов, отставки главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвании, назначения новой администрации и освобождения заключенных по политическим мотивам.

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