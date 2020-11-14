Грузинская оппозиция снова требует провести перевыборы

В столице Грузии оппозиционные политические силы вышли на митинг с требованием провести новые парламентские выборы. Они уже в четвертый раз выходят на улицу после выборов, которые прошли 31 октября. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Люди собрались на проспекте Шота Руставели у парламента. Точное количество участников митинга неизвестна, его оценивают в несколько тысяч. Среди участников акции - представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехала из регионов.

Оппозиционные лидеры требуют повторных парламентских выборов, отставки главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвании, назначения новой администрации и освобождения заключенных по политическим мотивам.