Грузия отреагировала на задержание Саакашвили

05 декабря 2017 г. 15:44
Источник: Новое Время

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили выразил надежду, что Украина обеспечит физическую защиту бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

"Происходящие в эти минуты в Киеве события являются внутренними политическими процессами Украины, на которые мы не можем дать комментарии политического содержания. В то же время, в эпицентре этих событий находится бывший президент Грузии и это дает особую нагрузку этим событиям", - сказал Раквиашвили.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обыском в киевскую квартиру Михеила Саакашвили.

В свою очередь сам бывший глава Одесской ОГА взобрался на крышу дома, отказываясь оттуда спускаться.

В итоге правоохранители все-таки задержали Саакашвили.

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