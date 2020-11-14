Грядут перевыборы: суд отменил результаты выборов в Харьковский горсовет

14 ноября 2020 г. 11:19
Источник: РБК-Украина
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Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города. Об этом сообщает областная организация "Европейской солидарности" на своей странице в Facebook.

Суд постановил, что теризбирком должен "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Иск был подан кандидатом в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Алексеем Вацом. Он хотел, чтобы суд признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.

В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неверные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Сообщается, что по итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты Блока Кернеса - "Успешный Харьков". 19 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь". По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь - у "Партии Шария" и шесть - у Блока Светличной "Вместе!".

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.

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