Губернатор Тернопольской области подал в отставку после протестов против эвакуированных из Уханя

Президент Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Напомним, что 18 февраля несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" нa карантин. Подобная акция прошла и во Львовской области.

Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.