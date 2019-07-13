Губернатором Херсонской области стал Юрий Гусев

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Соответствующий указ президент подписал во время своего рабочего визита на Херсонщину, где он вскоре планирует осмотреть контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом.

"Мы будем менять системы, будем полностью менять все подходы и начинаем это делать прямо сегодня", - отметил Гусев.

Новый председатель Херсонской ОГА анонсировал пилотный запуск в регионе программы "Лифт", благодаря которой будут избирать председателей, а возможно и заместителей председателей районных госадминистраций. Гусев также отметил, что одним из приоритетных вопросов в его будущей деятельности будет обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" для комфортного прохождения украинцами админграницы с оккупированным Крымом.

"В начале ноября мы получим две новые, качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", - сказал он.

Председатель ОГА пригласил президента на открытие режимных зон, которое состоится 15 ноября.

Он также подчеркнул, что особое внимание будет уделять развитию туризма и курортной зоны в области и пригласил украинцев приезжать на отдых.

Зеленский согласился и предложил Гусеву, чтобы ориентиром для конечного запуска КПВВ уже с сервисными зонами было 20 декабря.

"А если нет, то будет новый губернатор, старый останется в прошлом. Это честно", - отметил глава государства.

Отметим, Юрий Гусев - бывший консультант и советник финансовых организаций (IFC, EBRD, «ПриватБанк»). Работал в Государственном агентстве по инвестициям и инновациям в 2014 году. После этого - заместителем министра обороны Украины. Уволился в 2016 году.

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