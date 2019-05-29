Губернаторов и глав РГА "эпохи Порошенко" следует немедленно уволить - Святаш

Президенту Зеленскому необходимо максимально сосредоточиться на формировании региональных представительств, а именно - областных и районных администраций.

Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил народный депутат по 170-му избирательному округу Дмитрий Святаш.

По словам политика, отдав 75% голосов Зеленскому, наши граждане проголосовали "не только против Порошенко, но и сформированного им коррупционного клана губернаторов".

"Это институты, на которые президент имеет полное влияние. Задача Президента - внести данный вопрос в повестку дня Верховного совета уже на этой сессионной неделе. Уволить их требует закон", - считает харьковский нардеп.

При этом, уверен Святаш, Президенту ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех, кто шепчет, дескать, "это профессионалы, у них есть опыт - давайте переназначим кого-то из них снова".

"Никто из людей Порошенко, которые являлись составляющими построенной им олигархической структуры управления государством, не должны остаться на своих местах", - уверен политик.

По словам Святаша, в Харькове облгосадминистрация при Порошенко постоянно стремилась подчинить себе местное самоуправление и получить влияние на облсовет.

"Когда фракция "Відродження" в областном совете отказалась от этого и предложила губернатору равноправный диалог, главе АП Райнину это не понравилось. Ему больше нравятся функции "местного царька". Никогда не думал, что чиновник средней руки может быть таким интриганом", - отмечает народный депутат.

Как сообщалось, бывший харьковский губернатор и экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин планирует вернуться в Харьков, заняв пост первого заместителя областного совета уже на ближайшей сессии. При этом он рассчитывает на голоса депутатских фракций Оппоблока и Відродження.