Харьков без мэра: не первый раз и, возможно, надолго

Выборы нового мэра - вопрос, казалось бы, очевидное, но не самое простое в условиях украинской политики.

В случае смерти действующего главы города, - а Кернеса именно им и признали на прошлой сессии, - его обязанности исполняет секретарь горсовета. Он в 15-дневный срок должен обратиться в парламент с ходатайством о внеочередных выборах.

На смерть главы города уже отреагировали в областной администрации и в правительстве. Чиновники выразили соболезнования и подчеркнули - по выборам в Харькове все должно происходить по закону.

Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий Украины

Законодавство передбачає оголошення позачергових виборів, за рішенням Верховної ради є певний строк, але наразі повноваження виконуються секретарем міської ради, ми вце розуміємо і впевнені, що в цей період буде побудовано якісне, стабільне для мешканців міста Харкова

Айна Тимчук, глава ХОГА

Перший крок - це має бути рішення про звільнення міського голови, у зв»язку з такою подією, що сталася, рішення має бути, але коли це - знову ж, це - відповідно до закону. Процедурою факт відбувся, і міська рада повинна прийняти рішення про те, що міського голови немає, але коли це буде, це все буде в рамках законодавства

В течение 90 дней Верховная Рада должна определиться с датой выборов. Однако на практике, говорят эксперты, эти нормы игнорируются, поскольку за их невыполнение нет ответственности.

Николай Зинченко, координатор наблюдений за выборами в Харьковской области от ГС «Опора»

Є приклади багатьох міст України, де вмирали міські голови, проте ВР не призначала повторні вибори. Наприклад, місто Луцьк: міський голова помер 2017-го року, вибори міського голови пройшли лише ось 2020 році. Тобто через 3 роки.

Кстати, мало кто помнит, но и Харьков уже оказывался в ситуации, когда городом руководил не глава, а секретарь городского совета, который выполнял обязанности мэра. В 1996 году мэр Харькова Евгений Кушнарев стал руководителем Администрации Президента, и город перешел в управление секретаря Михаила Пилипчука. В качестве и.о. он проработал два года, выборы Верховная Рада не могла назначить несколько раз - не хватало голосов, и только в 1998 году Пилипчука официально избрали мэром. Правда, это был период становления демократии. К тому времени горожане не привыкли к праву выбирать, пока говорят, что хотят, чтобы Харьковом руководил законно избранный голова, а не секретарь.

Валерий, харьковчанин

Я думаю, что перевыборы должны быть, потому что у каждого человека своё мнение. Кернес – это Кернес, а его команда – это совсем другие люди. Я думаю, что правильно было бы перевыбирать так, чтобы каждый человек свое мнение высказывал.

Ольга, харьковчанка

Перевыборы должны быть тоже по закону, наверное, надо исполнить Закон Украины, у нас же есть закон.. Мне трудно cказать, была ли это фальсификация или что это было, это ж надо внутри находиться, чтобы понимать, что они там делали и вообще, какое у него было состояние, потому что слухи разные ходили на самом деле. А реально, что там было, – это знают те, кто принимали участие.

Наталья, харьковчанка

Так, я вважаю, що це була фальсифікація виборів. Його не повинні були на вибори виводити, це якесь блюзнірство.

Выборы мэра могли бы быть назначены раньше, если бы не был избран секретарь горсовета или если было бы обжаловано само участие Кернеса в выборах, или его регистрация.

На каждом из этих этапов существовали юридические коллизии. Избрание секретаря должно происходить после принятия присяги мэром на сессии и по его представлению, что в Харькове не было сделано.

Депутаты проголосовали за Терехова на основании того, что Кернес уже принимал присягу и якобы прислал электронное представление на своего первого вице-мэра. Однако в суде это решение пока не было обжаловано.

Попытка обжаловать и участие Кернеса в выборах и регистрацию его на основании электронной подписи потерпела крах.

Что касается подозрений части горожан, что избирательная кампания проводилась и вовсе от имени недееспособного мера, то найти этому подтверждение и доказать незаконность результатов выборов будет достаточно сложно.

Роман Чумак, юрист

Для того, щоб довести, що вибори були сфальшовані, потрібно довести, що громадянин Геннадій Кернес не подавав відповідні заяви особисто, ну наприклад, за станом свого здоров’я. Для цього потрібно довести у судовому порядку стан його здоров’я, що є вже на сьогодні неконференційною інформацію, але вона, власне, охороняється законодавством Німеччини. Тобто суд повинен звернутись до уповноваженого органу в Німеччині та отримати відповідну згоду на розголошення медтаємниці.

Поэтому, если горожане не согласны с тем, что управлять процессами в городе будет гражданин, который не избирался, то общество должно требовать от парламента назначения новых выборов.