Харьковчане уже принесли Добкину сухари

В преддверие голосования Верховной Рады о снятии неприкосновенности и решении об аресте Михаила Добкина по делу о ЖСК, активисты Харьковского антикоррупционного центра принесли к офису «Оппозиционного блока», лидером которого в регионе является Добкин, сухари. Участники акции отметили, что они достаточно долго ждали этого решения, так как писали об участии мэра Добкина в передаче земли в частные руки с 2008 года и уверены, именно его вина в том, что горожане лишились значительной доли Лесопарка и участков по всему городу.