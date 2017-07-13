Харьковчане уже принесли Добкину сухари

13 июля 2017 г. 19:01
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В преддверие голосования Верховной Рады о снятии неприкосновенности и решении об аресте Михаила Добкина по делу о ЖСК, активисты Харьковского антикоррупционного центра принесли к офису «Оппозиционного блока», лидером которого в регионе является Добкин, сухари. Участники акции отметили, что они достаточно долго ждали этого решения, так как писали об участии мэра Добкина в передаче земли в частные руки с 2008 года и уверены, именно его вина в том, что горожане лишились значительной доли Лесопарка и участков по всему городу.

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