Харьковчане вышли на вече против капитуляции: на площади Свободы - сотни человек

В центре Харькова сегодня, 6 октября, проходит вече против капитуляции.

Акция началась в полдень возле известной палатки волонтеров "Все для победы!".

На площади Свободы собрались около 400 горожан. Среди них - представители общественных организаций, ветераны АТО и волонтеры.

Участники акции сообщили о создании "Штаба сопротивления капитуляции" в Харькове.

Они требуют от украинских властей отказаться от так называемой "формулы Штайнмайера" и решать проблему войны на Донбассе другим путем.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, общественный порядок во время мероприятия охраняют полицейские в количестве 30 человек.

Напомним, украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера".

"Что означает эта формула? Это одно-два предложения вот и все. Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Известен также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и народным стандартам демократических выборов", - заявил Зеленский в ходе брифинга в начале октября.

Президент пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

"Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичным обсуждением с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии, поэтому нет и не будет никакой капитуляции", - подчеркнул президент.