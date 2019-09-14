Харьковчанин назначен главой Днепропетровской ОГА

Новым губернатором Днепропетровской области стал 33-летний бизнесмен Александр Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр 14 сентября представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

"Я хочу сегодня вам представить нового председателя областной государственной администрации. Очень молодой человек - Александр Бондаренко", - озвучил новое назначение президент.

Также глава государства добавил, что у Бондаренко есть испытательный срок - два месяца, чтобы проявить себя в новой должности, и вручил новому главе ОГА соответствующее удостоверение.

Новый председатель Днепропетровской ОГА поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации "будет возвращать области и людям качественной работой".

"Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное - чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизни жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат", - заверил Бондаренко.

За несколько дней до назначения Бондаренко задекларировал 147 330 гривен - как свои доходы за 2018 год.

Его жена, гражданка Российской Федерации, задекларировала свою заработную плату по основному месту работы - 992 340 гривен.