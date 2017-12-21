Харьковская прокуратура проводит несколько десятков обысков у запорожских чиновников, - СМИ

21 декабря 2017 г. 12:24
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Прокуратура Харькова одновременно проводит несколько десятков обысков в государственных структурах города Запорожья.

Об этом  сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик,  передает УНН

"Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по части 5 статьи 191 УК, в рамках этого производства следователями получено в суде ряд санкций на проведение следственных действий, в том числе несколько десятков обысков. Какие это именно структуры - пока сказать не могу", - сообщила Дубовик.

 

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