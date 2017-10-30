Харьковские чиновники потратят более 50 миллионов на кафе и магазин в зоопарке

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" заключила соглашение с ОАО "Трест-Жилстрой-1" в отношении ремонтных работ в зоопарке стоимостью 50,8 млн грн.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

По их сведениям, отчет о заключении договоров и проведении аукционов размещен на портале электронных закупок "Прозорро".

Так, планируется провести реконструкцию зоны "Входная группа №1" КО "Харьковский зоопарк". Площадь участка реконструкции составляет 0,6012 га.

В состав зоны "Входная группа №1" входит многофункциональный дом площадью 478 кв. м., в котором будет зоомагазин, магазин сувениров, а также туалет.

Кроме того, в рамках проекта планируется построить кафе на 200 посадочных мест (150 мест в здании кафе и 50 мест на летних площадках) с пристроенной трансформаторной подстанцией.

Стоимость строительства самого кафе составит 15,42 млн грн., входной группы №1 – 12,95 млн грн., благоустройство – 2,6 млн грн. Цены на материалы не опубликовали.

ПАО "Трест Жилстрой-1" контролируется экс-депутатом Харьковского областного совета от Партии регионов Александром Харченко, который имеет 97,59% акций предприятия. Сейчас Харченко является членом исполкома Харьковского горсовета.