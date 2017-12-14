Харьковские курсанты после выпуска поехали работать на террористов "ДНР", - журналист

14 декабря 2017 г. 14:09
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Трое выпускников Харьковского Национального университета гражданской защиты Украины устроились на работу в так называемом "МЧС "ДНР".

Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская. До лета 2017-го курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты (в простонародьи, "Пожарка"). С лета 2017-го сотрудники "МЧС ДНР". Обратите внимание, как Женя Овчинников рассказывает о себе роспропагандистам: "Учился на ВРЕМЕННО подконтрольной Украине территории", - написал Цаплиенко.

Пресс-служба так называемого "МЧС ДНР" опубликовала видео, на котором курсанты-выпускники говорят,  что  вернулись домой к родственникам и называют Харьков "временно подконтрольной Украине территорией".

По информации издания Depo.ua, в 2012 и 2013, согласно данным Информационной системы Конкурс, в университет были зачислены курсанты Евгений Овчинников и Александр Волошин.

Видео: 

Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты приняты на службу в МЧС ДНР

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