Харьковские курсанты после выпуска поехали работать на террористов "ДНР", - журналист

Трое выпускников Харьковского Национального университета гражданской защиты Украины устроились на работу в так называемом "МЧС "ДНР".

Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская. До лета 2017-го курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты (в простонародьи, "Пожарка"). С лета 2017-го сотрудники "МЧС ДНР". Обратите внимание, как Женя Овчинников рассказывает о себе роспропагандистам: "Учился на ВРЕМЕННО подконтрольной Украине территории", - написал Цаплиенко.

Пресс-служба так называемого "МЧС ДНР" опубликовала видео, на котором курсанты-выпускники говорят, что вернулись домой к родственникам и называют Харьков "временно подконтрольной Украине территорией".

По информации издания Depo.ua, в 2012 и 2013, согласно данным Информационной системы Конкурс, в университет были зачислены курсанты Евгений Овчинников и Александр Волошин.