Харьковские политологи рассказали о новоназначенной главе ХОГА Айне Тимчук

Новоназначенная глава облгосадминистрации Айна Тимчук имеет очень большой опыт сотрудничества при различных политических режимах с очень разными форматами.

Об этом рассказала харьковский политолог Юлия Биденко в эфире программы одного из харьковских телеканалов.

Она отметила, что хотя новоназначенная глава области уже работала в Харькове вице-мэром, для местного политикума и экспертов эта фигура во многом остается загадкой.

“Она такая карьерная государственная служащая, поэтому, в принципе, после немного политизированных “новых лиц” я более оптимистично смотрю в сторону облгосадминистрации. Мне кажется, что эмоциональный градус будет все же ниже», - предположила политолог.

Юлия Биденко отметила, что от чиновницы стоит ожидать налаживания работы подразделений обладминистрации, своевременного принятия бюджета, а также принятия целевых программ по области.

Политолог аналитического центра “Обсерватория демократии” Антон Авксентьев назвал назначение Айны Тимчук главой области «перезагрузкой местной команды» и предположил, что сейчас Айне Тимчук предстоит наводить мосты с региональными группами влияния.

«Мне кажется, с политической точки зрения, первая задача, которую ей поставил Офис президента, – это именно присутствие «Слуги народа» в коалициях в горсовете и облсовете», - полагает политолог.

Отвечая на вопрос о том, «чья креатура Айна Тимчук», Юлия Биденко сказала следующее:

«Мне кажется, что человека, работающего со времен Кучмы на довольно высоких должностях регионального управления, сложно называть чьей-то определенной креатурой»

«Если к Кучеру и некоторым депутатам Верховной Рады это можно применить – это люди, которые просто всплыли ниоткуда, то Айна Тимчук временно имеет этот альянс с правящей командой и, как мне кажется, будет более ориентирована на Офис президента, чем на местные политические игры», – отметила политолог.