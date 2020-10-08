Харьковский депутат требует проведения внеочередной сессии горсовета: опубликован документ

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк требует проведения внеочередной сессии для решения ряда важных для города и его жителей вопросов.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук, опубликовав фото соответствующего обращения к секретарю Харьковского горсовета Александру Новаку.

Напомним, 23 сентября должна была состояться очередная сессия Харьковского горсовета.

Однако сессию перенесли на 30 сентября - впервые за пять лет, а затем и вовсе отложили на неопределенный срок.

«Таким образом, простые харьковчане стали фактическими заложниками политической ситуации в городе, - заявил Черняк. - Так, больные сахарным диабетом лишены возможности получать необходимые лекарства за бюджетные средства».

По мнению депутата, критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения.

«Больницы перегружены, врачи работают на пределе возможностей, лекарственных средств не хватает. Убежден, что власть должна срочно реагировать. Уже вчера. Потому что завтра будет уже поздно», - отметил он.

Черняк считает, что необходимо срочно перераспределить средства городского бюджета и направить их:

- на перепрофилирование койко-мест под нужды больных «ковидом»;

- создание дополнительных койко-мест в больницах;

- закупку необходимого медицинского оборудования для организации полевых госпиталей и других подобных мест размещения пациентов;

- введение доплат медицинским работникам, работающим в условиях прогрессирующей эпидемии.

«И еще одна «точка кипения» - это начало отопительного сезона. На Харьковских тепловых сетях снова многомесячные долги по зарплатам. Работники - на грани срыва отопительный сезон - на носу, харьковский горсовет - не может собраться! Такого в Харькове еще не было. На пороге зимы и в разгар эпидемии город остался фактически без дееспособной власти. Именно поэтому я требую созыва внеочередной сессии! Для срочного решения упомянутых вопросов!», - заявил депутат.

Также со своей страницы в соцсети он обратился к секретарю горсовета Александру Новаку.

«Надеюсь, что секретарь горсовета Новак прислушивается к здравому смыслу и вспомнит, что именно на нем персонально лежит ответственность за бездействие городских властей в этот критический момент!», - подчеркнул Черняк.