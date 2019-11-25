Харьковский горсовет подал в суд на Институт национальной памяти из-за Жукова

Харьковский горсовет решил судиться с Украинским институтом национальной памяти. Мэрия просит суд запретить УИНП "вмешиваться" в работу городского самоуправления. Фотокопия иска, поданного в Окружной административный суд Киев, оказалась в распоряжении ZN.UA.

Основанием для иска стала реакция Института на попытки переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова, установки памятника советскому военачальнику, а также мемориальной доски почетному гражданину Харькова, генералу КГБ Юрию Шрамко. УИНП напомнил горсовету и мэру Харькова Геннадию Кернеса, что эти действия являются пропагандой коммунистического тоталитарного режима, нарушают действующее законодательство, и за них предусмотрена уголовная ответственность.

При этом составитель иска цитирует в документе нормы Закона, которые прямо запрещают называть улицы в честь советского руководства и партийных функционеров. Однако напоминания УИНП о недопустимости нарушения упомянутых норм и обращения в правоохранительные органы называет "вмешательством" в деятельность горсовета.

В частности, речь идет о письмах УИНП в горсовет о недопустимости переименования какой-либо улицы в честь маршала Жукова и установки доски генералу КГБ Шрамко.

В связи с переименованием проспекта Григоренко в честь маршала Жукова Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов). В свою очередь, полиция расследует факты злоупотребления властью или служебным положением должностных лиц горсовета, квалифицируя их действия по ст. 364 УК. СБУ и полиция запрашивают у горсовета документы о его деятельности и сотрудниках и проводят другие следственные действия.

В мэрии также выразили недовольство тем, что решение горсовета о присвоении проспекту Григоренко имени Жукова было обжаловано в суде, а истцы опирались, в том числе, на разъяснения Института о незаконности переименования.

Перечисленные действия УИНП горсовет расценивает как "вмешательство" в его работу и просит признать их незаконными. Мэрия также просит суд обязать Институт "воздержаться от вмешательства в осуществление Харьковским городским советом, харьковским городским головой, исполнительными органами и должностными лицами функций и полномочий".

Начальница Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова сочла иск горсовета безосновательным.

"Согласно Положению об Институте, среди задач указано недопущение использования символов тоталитарных режимов. Итак, этим иском фактически пытаются ограничить нашу деятельность и помешать выполнять функции, которые возложены на Украинский институт национальной памяти как центральный орган исполнительной власти", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь Маршала Жукова. Уже в сентябре Харьковский окружной админсуд отменил решение горсовета, а 8 ноября мэрия проиграла еще и апелляцию. Суды признали переименование незаконным из-за ряда процедурных нарушений. В частности, из-за того, что горсовет не провел общественное обсуждение этой инициативы

После проигрыша в двух инстанциях горсовет запустил электронное обсуждение повторного переименования проспекта, сославшись на просьбу ветеранских организаций.