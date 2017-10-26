Харьковский горсовет потратит более 5 млн грн на видеонаблюдение на площади Конституции

26 октября 2017 г. 10:25
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КСП "Инженерные сети" Харьковского городского совета по результатам тендера заказало ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" информационно-автоматизированную телекоммуникационную систему "Безопасный город Харьков площадь Конституции" по 5,144 млн грн.

Как рассказали в Харьковском антикоррупционном центре, об этом стало известно из отчета о заключения договоров и проведения аукционов, который размещен на портале электронных закупок "Прозорро".

Планируется установить систему видеонаблюдения разрешением не менее 120 пикселей , которая будет включать в себя 18 камер.

Планируется  также прокладка новых волоконно-оптических сетей к комунатору, а также совместить эту систему с системой безопасности на площади Свободы, которую также оказывало ООО "Украинские новейшие телекоммуникации".

Производителем видео-регистратора, камер и кожухов является канадская компания "Avigilon".

Единственным конкурентом было ООО "Радио-линк" Олега Киреева, Александра Крушельницкого, Андрея Солошенко.

Основателем "Украинских новейших телекоммуникаций" в настоящее время является ООО "Конкорд Консалтинг" Игоря Мазепы, владельца инвестиционной компании "Concorde Capital".

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