Холдинг Новинского внес залог за Мохова

09 октября 2017 г. 17:13
Источник: Лига. нет
31 просмотр

Сегодня, 9 октября, Смарт-Холдинг внес залог за Вадима Мохова, директора ЧАО Укргазвыдобуток (Входит в субхолдинг Смарт Энерджи бизнесмена Вадима Новинского). Об этом на Facebook написал глава PR-службы Смарт-Холдинга Евгений Загорулько.

Как сообщалось, Мохов был задержан 5 октября. Задержание произошло на основании определения суда, которому следователь Харьковского отделения полиции ГУ НП в Харьковской области предоставил данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования.

"Есть все основания предполагать, что, несмотря на внесение залога, СБУ будет и далее создавать препятствия для выхода Вадима на свободу", - заявил Загорулько.

Мохов подозревается в совершении криминального правонарушения в связи с якобы невыполнением требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановке действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июня 2017 г. до 10 августа 2017 г. Уголовное производство возбуждено по заявлению бывшего работника Государственной фискальной службы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.