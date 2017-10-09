Холдинг Новинского внес залог за Мохова

Сегодня, 9 октября, Смарт-Холдинг внес залог за Вадима Мохова, директора ЧАО Укргазвыдобуток (Входит в субхолдинг Смарт Энерджи бизнесмена Вадима Новинского). Об этом на Facebook написал глава PR-службы Смарт-Холдинга Евгений Загорулько.

Как сообщалось, Мохов был задержан 5 октября. Задержание произошло на основании определения суда, которому следователь Харьковского отделения полиции ГУ НП в Харьковской области предоставил данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования.

"Есть все основания предполагать, что, несмотря на внесение залога, СБУ будет и далее создавать препятствия для выхода Вадима на свободу", - заявил Загорулько.

Мохов подозревается в совершении криминального правонарушения в связи с якобы невыполнением требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановке действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июня 2017 г. до 10 августа 2017 г. Уголовное производство возбуждено по заявлению бывшего работника Государственной фискальной службы.