Холодницкий анонсировал представление на снятие неприкосновенности с еще одного нардепа

09 июля 2017 г. 21:02
Источник: Интерфакс - Украина
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ближайшее время в регламентный комитет Верховной Рады поступит представление на снятие неприкосновенности с еще одного народного депутата за преступление, связанное с коррупцией.

"У меня на столе уже лежит еще одно представление на еще одного народного депутата по преступлению с коррупционной составляющей. Думаю, до конца следующей недели мы его внесем, по крайней мере, в регламентный комитет", - рассказал он

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