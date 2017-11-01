Холодницкий: Сыну Авакова грозит 12 лет

01 ноября 2017 г. 13:10
Источник: Корреспондент

 Фигурантам так называемого "дела рюкзаков", сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и экс-замглавы МВД Сергею Чеботарю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Громадське.

"Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Но опять же, если вина будет доказана в суде", - отметил Холодницкий.

Он также добавил, что сам министр внутренних дел Арсен Аваков не фигурирует в данном деле.

"Мы ходатайство согласовали между детективами и прокурорами. С этим ходатайством знакомится сторона защиты. После этого мы направим его в суд", - добавил Холодницкий.

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