 

И. о. главы ГФС уволен с должности

17 июля 2019 г. 13:30
Источник: УНИАН

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности возложены на директора одного из департаментов службы в рамках реорганизации ГФС.

«Мы создали налоговую и таможенную службы, там уже есть руководители, а ГФС нужно ликвидировать. Ликвидацией будет заниматься один из директоров департамента ГФС, он в командировке и в понедельник вернется и приступит к выполнению своих обязанностей», - добавил глава правительства.

Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении с должности и. о. главы ГФС. Он обвинил Власова в том, что он не уволил руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен. 15 июля Власов написал заявление об увольнении и направил его правительству.

 

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