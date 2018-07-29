«Иду на вы»: в Украине сегодня отмечают День сил спецопераций ВСУ

В Украине сегодня отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины – элитного подразделения украинского войска, созданного в январе 2016 года.

Бойцов ССО поздравил в Facebook президент Петр Порошенко, назвав их элитой вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, выразил гордость за профессионалов, которые служат в ССО.

«Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии - Силах Специальных Операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных замыслов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты. Все верят, что не существует препятствий, которые бы не смогли преодолеть военнослужащие ССО, и нет противника, перед которым они содрогнулись бы или отступили», – написал он.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в день ССО написал, что Украина должна сделать все возможное для победы.

«В борьбе с агрессором украинцы владеют одним секретным оружием – у нас нет альтернативы кроме победы. Мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков! Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы победить! Об этом отмечено воинам ССО ВСУ.

Силы специальных операций (ССО) — это отдельный род сил ВСУ, который был основан в 2016 году. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. День Сил спецопераций ВСУ был установлен указом президента Украины от 26 июля 2016 года, с целью «дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ, был избран боевой клич Святослава Храброго — «Иду на вы!».

Новая символика и униформа были окончательно утверждены приказом МО №606 от 20 ноября 2017 года.