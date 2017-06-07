ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране

07 июня 2017 г. 13:19
Источник: Новое Время
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Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Тегееран.

В частности, об этом сообщает AFP со ссылкой на связанный с террористами ресурс Amaq.

В среду, 7 июня, неизвестные начали перестрелку с охраной в здании иранского парламента, террористов было четверо. После нападения парламент был заблокирован на вход и выход для журналистов и депутатов. СМИ также сообщили, что террористы стреляли по прохожим.

Один из нападающих был задержан. Позже, один из террористов подорвал себя в здании парламента. 

Как сообщило агентство Tasnim, во время стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек, еще четыре человека находятся в заложниках.В этот же день, в Тегеране произошла вторая перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана. Неизвестные начали стрелять по людям.

По данным СМИ, нападение на мавзолей совершили трое человек, один из них террористов подорвал себя. Отмечается, что смертником оказалась женщина.

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