"Или идем в НАТО, или признаемся в любви балалайкам". Геращенко высказалась за вступление Украины в Альянс

05 июня 2017 г. 13:42
Источник: Новое Время
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Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выступает за вступление Украины в НАТО.

Об этом Геращенко заявила в связи с присоединением к НАТО Черногории, которая стала 29-й страной - членом альянса.

"Не бояться раздразнить Москву, потому что она нас все равно никогда не оставит в покое. Или мы будем идти в НАТО, или будем признаваться в любви балалайкам... Украина и Грузия должны стать 30-м и 31-м членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика, и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатовской и проевропейской команде", - написала Геращенко в своем Facebook.

Геращенко считает "катастрофической ошибкой" Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии плана действий по членству в 2008 году, и "миллион раз на различных дипломатических встречах озвучивала публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию".

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