Имя Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистов в Вашингтоне

Павел Шеремет внесен в Мемориал журналистам в американском Музее новостей (Newseum), где выгравированы имена представителей СМИ, погибших в разных странах во время выполнения профобязанностей.

Кроме него в списке 13 журналистов из Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, Мексики, Бразилии и Индии, погибших в 2016 году "в погоне за новостями", сообщается на сайте Newseum.

"Журналисты, чьи имена выбиты на этом мемориале, отдали жизнь ради общества. Эти журналисты столкнулись с беспрецедентной угрозой, поскольку они стремились сообщать новости, часто в странах, где свобода прессы находится под угрозой или существует вовсе", - заявил директор Newseum Institute Джин Полисински, добавив, что сейчас многие журналисты продолжают работать после нападения или смертельных угроз.

Шеремет представлен как журналист "Украинской правды" и "Радио Вести".

Напомним, 93 журналиста и работника СМИ погибли в мире в течение 2016 года в результате целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий.