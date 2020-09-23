Инаугурация Лукашенко может пройти тайно

Инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Беларуси может состояться тайно. Об этом говорится в сообщении крупнейшего оппозиционного канала в Телеграмм NEXTA.

По правилам она должна состояться не позднее, чем 9 октября - тогда пройдет двухмесячный срок после проведения выборов в стране.

По данным NEXTA, инаугурация может состояться или сегодня в 12:00, или 27-28 сентября.

«Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье — об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября», — говорится в сообщении.

По данным инсайдеров, в Минск приглашены некоторые российские чиновники, среди которых госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.