Инаугурация Лукашенко может пройти тайно

23 сентября 2020 г. 11:32
Источник: ZN.UA
1 просмотр

Инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Беларуси может состояться тайно. Об этом говорится в сообщении крупнейшего оппозиционного канала в Телеграмм NEXTA.

По правилам она должна состояться не позднее, чем 9 октября - тогда пройдет двухмесячный срок после проведения выборов в стране.

По данным NEXTA, инаугурация может состояться или сегодня в 12:00, или 27-28 сентября.

«Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье — об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября», — говорится в сообщении.

По данным инсайдеров, в Минск приглашены некоторые российские чиновники, среди которых госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53