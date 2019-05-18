Инаугурация президента: как проходит торжественная процедура в Украине

После долгих споров Верховная Рада Украины все же назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Днем Х, как его уже окрестили в команде Зеленского, стало 20 мая.

Дата, конечно, оставляет президенту возможность в последующем распустить Верховную Раду, последний срок для этого истекает только 27 мая.

При этом советник Зеленского Дмитрий Разумков уже подтвердил, что новый президент будет инициировать роспуск парламента.

Однако нарекания команды "Зе!" были вызваны тем, что 20 мая – понедельник, и таким решением Рада создала огромный дискомфорт для киевлян и гостей, которые могут прибыть на инаугурацию нового президента Украины.

Инаугурация – торжественная процедура, проходящая во время вступления в должность президента Украины.

В своей основе ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов.

Во время инаугурации украинскому президенту вручают три символа власти – булаву, нагрудный знак и печать.

В целом инаугурация – это в большей степени формальность и дань традиции.

Законодательно процедура не прописана. Тем не менее, некоторые нормы все же закреплены в Конституции и законе о регламенте Верховной Рады.

Парламент назначает торжественное заседание, на котором новым президентом будет принесена присяга.

Кроме этого, на заседание приглашается глава Центральной избирательной комиссии, глава Конституционного суда и другие официальные лица, например, представители иностранных государств.

Президент, положив одну руку на Конституцию, а другую - на Пересопницкое Евангелие (по желанию) зачитывает текст присяги. Она закреплена в Конституции Украины и звучит так:

"Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

После присяги глава ЦИК вручает новому президенту удостоверение, а глава КС - булаву, печать и нагрудный знак.

Так, по крайней мере, происходит стандартная процедура инаугурации.

В команде Зеленского уже обещали свои "фишечки", которые пока держатся в секрете. Стоит также добавить, что депутаты могут изменить место проведения инаугурации, как было, например, с Леонидом Кучмой в 1999 году. Торжество тогда проходило в Национальном дворце искусств "Украина".

Готовит инаугурацию аппарат Рады совместно с департаментом протокола и церемониала Администрации президента. С аппаратом Рады тесно сотрудничает команда будущего президента.

Зарубежные гости приглашаются новым президентом. Зачастую свои пожелания он передает через Администрацию в МИД, но глава государства может и лично пригласить кого-то из лидеров государства.

При этом зачастую на инаугурации присутствуют не первые лица государств, а послы.