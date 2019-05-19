Инаугурация президента - подробности

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщает Украинская правда.

Так, на 10 утра 20 мая Зеленский придет в Верховную Раду, где примет присягу. После этого Зеленский пойдет в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце президенту Украины как главнокомандующему представят командующих Вооруженных сил.

После торжеств Зеленский отправится на Банковую, где пройдут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая. Команда нового президента планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента. Последний срок, когда президент сможет распустить парламент - 27 мая, но 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции, из-за чего она перестала существовать.

На формирование новой коалиции отводится 30 дней. Таким образом, в течение 30 дней новый президент не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что будет происходить создание новой.