Инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе временно отменили - Офис президента

Запланированное по результатам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы Донецкой области при участии представителя координатора от ОБСЕ временно отменяется. Об этом сообщает Офис президента.

«Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно «одноразового инспектирования» исключительно одной точки не произойдет», - говорится в сообщении.

Как заявили в Офисе президента, мероприятие отложено в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

При этом в Офисе президента отметили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе.

«За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от «тишины» на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира», - добавили в Офисе президента.

«Украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекция в районе Шумов», - сказано в сообщении.

В связи с этим в Офисе президента констатировали, что при данных обстоятельствах инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена.