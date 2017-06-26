"Интеллектуальная граница" с Россией или когда достроят "Европейский вал"?

От Харькова почти двести километров - раньше здесь был заброшенный детский интернат, а сейчас отдел пограничной службы "Тополи". Полтора года работ и 13, 5 миллионов гривен понадобилось, чтобы создать здесь условия для работы и жизни персонала. Все сделано по стандартам проекта "Стена" - вдоль всего участка установленные видеокамеры, данные из которых выводятся на центр управления службой, обустроен противотранспортный ров, заградительный забор и рокадная дорога. По официальной информации еще 62 миллиона гривен ушло на установление линейных сооружений и видео-технического наблюдения. Во время церемонии открытия секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что именно здесь начинается граница цивилизованной Европы, поэтому ее надо тщательно охранять от России, страны - агрессора:

Александр Турчинов, секретарь СНБО

Шо мені найдужче сподобалось для порушників таке тимчасове ув"язнення, передбачена камера яка не поступається якістю багатьом російським готелям. Тобто це дійсно евростандарт, в тому числі житло,яке побудували для прикордонників, дійсно можна жити і родини задоволені.

По словам министра МВД - Арсена Авакова, проект "Стена", который презентовали в 2014 году и который подвергся неоднократной критике со стороны чиновников и депутатов, в Харьковской области все-таки будет завершен. 4 миллиарда гривен - таков был сводный бюджет "Европейского вала", однако на сегодняшний день финансирование в реальности порядка 20 %, рассказал Аваков. В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, перекрыть "интеллектуальным кордоном" с Россией весь участок украино-российского кордона на Харьковщине:

Арсен Аваков, министр МВД Украины

Для этого будут использоваться средства порядка 200 миллионов гривен в этом году, и проектом корректировки бюджета, который вчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 миллионов, это позволит весь Харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными вышками, кабелем, инженерным облаштуванням, так чтобы ни один метр границы не был без контроля пограничников

Квартиры пограничников расположены здесь же. Всего 8 комплектов ключей были вручены на церемонии открытия отдела. Александр Токарь - 17 лет работает в погранслужбе, это первое служебное жилье, и уже через неделю его семья планирует отмечать новоселье:

Александр Токарь, участковый инспектор погранслужбы

Мы проживали 40 километров от работы, приходилось добираться своими силами, электричкой, автобусом, ну а сейчас на данный момент мы получили житло, как бы по месту тут.

По словам Арсена Авакова, после завершения работа на Харьковском участке границы, внимание пограничников и чиновников будет сосредоточено на оснащении границы в Луганской и Сумской областях.