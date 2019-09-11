Интересные новости о депутатах из «Слуги народа»®

Большой интерес интернет-пользователей вызывает состав партии «Слуга народа». Еще бы! Ведь многие из них – новые лица в политике.

Члены пропрезидентской партии – молодые люди, средний возраст которых – 35 лет. Интернет-издание Clutch составило список наиболее завидных холостяков-депутатов. Первое место занимает красавец и спортсмен Жан Беленюк, второе – Бабак Сергей, доктор технических наук, юрист, гонщик и психолог, третье – Крыклий Владислав, кандидат экономических наук. Следующие места в списке последовательно достались режиссёру Леросу Гео, предпринимателю Черневу Егору, студенту-активисту Ананченко Михаилу, экономисту с Чернигова Грывко Сергею. Закрывают ТОП-11 красавцев-женихов менеджер компании «Мотор Сич» Кунаев Артем, архитектор Юнаков Иван, политолог Лозинский Роман и бизнесмен Дубилет Дмитрий.

Партия получила свое название благодаря сериалу, в котором в главной роли снялся Владимир Зеленский. И если вы раздумываете, какой сериал посмотреть вечером на досуге, обратите внимание на «Слугу народа». В новом сезоне Голобородька обвиняют в организации государственного переворота, для бывшего президента и его друзей наступают темные времена.

А на канале «24» решили сделать новое шоу, где о работе президента Зеленского будет рассказывать его сериальный однофамилец Антон Голобородько. Ведущий заявил: «Раз так случилось, что с фамилией мне повезло (или нет?), решил разобраться, что делает, а чего не делает новый президент, как соотносятся его слова и действия. Разобраться и рассказать, просто и доступно, чтобы людям все стало понятно. Ведь хоть один Голобородько должен быть настоящим слугой народа!».

Возвращаясь к теме состава партии президента, надо отметить, что более 30% ее членов – женщины, а в первую сотню вошло 27 представительниц прекрасного пола. Из наиболее известных можно отметить Венедиктову Ирину, Красносельскую Анастасию, Шуляк Елену и Ясько Елизавету. Съезд «Слуги народа» состоялся 9 июня, на котором были впервые названы имена ее членов. Владимир Зеленский обратился к общественности с просьбой проверить, не замешан ли кто-нибудь из них в политических скандалах, добавив при этом, что у его команды было слишком мало времени, чтобы проверить всех на добросовестность.