Иран не будет заключать новое ядерное соглашение — глава МИД

В Иране исключают возможность любых переговоров по новой ядерной сделке, в силе остается соглашение от 2015 года.

Об этом сообщает Tehran Times.

Так, во время визита в индийский город Мумбаи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским Союзом по новой ядерной сделке

«В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении», — сказал он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Иран не выходит из ядерного соглашения, несмотря на снятие ограничений по обогащению урана.

Кроме того, постпред Ирана при ООН Маджид Тахтим-Раванчи заявил, что Иран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.

5 января стало известно, что Иран снял все ограничения по обогащению урана.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года.

Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.