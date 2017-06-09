Ирина Билык открестилась от концертов в России и в Крыму

Певица Ирина Билык прокомментировала свое скандальное выступление на открытии ресторана в Одессе.

По словам артистки, о планах активистов сорвать концерт она узнала от близких и друзей, передает ТСН.

"Когда я была в дороге, мне начали звонить и писать знакомые, друзья, близкие. Говорили, что видели сообщения в социальных сетях, что переживают, предлагали отменить концерт" - сказала Билык.

Певица также рассказала, зачем изредка ездит в Москву и почему посетила оккупированный Крым. По ее словам, эти поездки не связаны с концертной деятельностью.

"Да, иногда я езжу в Москву к Аслану - моему мужу и отцу моего младшего сына. Но концертов там у меня не было. А ведь утверждают, что я выступала в Кремле на юбилее Людмилы Гурченко. И еще в Крыму, куда я приехала на свадьбу подруги, я якобы сидела в жюри на "Новой волне". Неужели сейчас, когда у каждого есть телефон с видеокамерой, после выступлений на таких крупных мероприятиях не осталось бы ни единой фотографии и ни единого видео, где я пою на сцене? Я очень люблю Украину, всех своих украинских слушателей, хочу дарить им свои песни, свою любовь и не быть замешанной во всей этой лжи и придуманных сплетнях…", - сказала Билык.

Напомним, в четверг, 8 июня, во время выступления Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе активисты устроили потасовку. Во время столкновения активистов и полицейских возле заведения одного из них - Сергея Стерненка - избили. При этом, чтобы избежать столкновений, организаторы концерта сначала заявили, что мероприятие было отменено.

