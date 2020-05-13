Испанцы, чьи родственники умерли от коронавируса, подали в суд на правительство

В Верховный суд Испании обратились 11 адвокатов от имени более 3 тысяч испанцев, потерявших родственников из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с коллективной жалобой на правительство.

В частности, испанцы обвиняют в смерти своих близких премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов его правительства, которые, по их мнению, приняли недостаточно мер для сдерживания пандемии.

В настоящее время не определено количество возможных преступлений чиновников. Пока представление подписали 3268 человек, оно может быть расширено. Родственники умерших также могут выдвинуть жалобы и другим политикам.

Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше здоровья граждан, поскольку, несмотря на распространение инфекции в стране, в начале марта продолжались митинги и другие массовые мероприятия.

Отметим, Испания занимает третье место в мире по количеству инфицированных и умерших от усложнений COVID-19.